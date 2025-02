Lanazione.it - Muore per un malore a 36 anni. Peccioli piange la scomparsa di Federico Tedesco

, 27 febbraio 2025 – “Da oggi scenderemo in campo anche per ricordare, che sarà uno dei nostri simboli”. I Giganti piangono, 36enne originario di, che è morto pochi giorni fa a seguito di un. Un lutto doloroso che arriva come una doccia fredda per la famigliache alla fine di settembre del 2024 aveva detto addio a Cristian Bombara, cugino diche viveva a Libbiano, ucciso da una malattia che lo ha portato via a soli 29. Nonostante avesse cercato fortuna altrove, nella città di Harrogate in Inghilterra dove da 10lavorava nel settore dell’edilizia,era stato molto legato al suo paese anche grazie al rapporto col fratello Davide, dirigente della società amatoriale calcistica “Amici di Tana“ che lo hanno ricordato con grande affetto.