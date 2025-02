Lapresse.it - Mourinho, maxi squalifica per insulti razzisti: cosa ha detto

Quattro giornate dia José. E’ la sanzione inflitta allo Special One dalla Federazione calcistica turca (Tff), che ha sanzionato il tecnico del Fenerbahce pere commenti a sfondo razzista fatti dopo il derby contro il Galatasaray.è successoIl tecnico portoghese, ex di Roma e Inter, ha preso due giornate per aver, nel post partita, ai componenti della panchina del Galatasary, che “saltavano come scimmie” riferendosi ad alcune proteste nelle fasi iniziali della partita. Mou ha poi preso altre due giornate per una frase ritenuta offensiva detta al quarto uomo al termine dell’incontro. Il Galatasaray aveva immediatamente reagito alle accuse: “ha costantemente fatto commenti denigratori nei confronti del popolo turco da quando ha iniziato il suo ruolo di allenatore in Turchia.