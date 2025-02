Inter-news.it - Mourinho choc: stangata dalla federazione turca. Lunga squalifica

José, allenatore del Fenerbahce, ha beccato unae clamorosaper comportamento in appropriato e insulti razzisti.– Joséal centro dell’attenzione mediatica. Durante l’ultimo incontro tra Fenerbahce e Galatasaray, il tecnico portoghese avrebbe pronunciato frasi considerate razziste nei confronti di un giocatore avversario. L’accusa è stata formalizzata dal Galatasaray, che ha presentato una denuncia ufficiale allacalcistica. Laha deciso sull’ex tecnico dell’Inter:per quattro giornate per comportamento antisportivo e insulti nei confronti del Galatasaray. Il Fenerbahce ha prontamente difeso il suo allenatore, sottolineando come le accuse siano infondate e frutto di un malinteso. In un comunicato ufficiale, il club ha espresso piena fiducia in, definendolo un professionista esemplare che ha sempre rispettato avversari e colleghi.