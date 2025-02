Calciomercato.it - Motta primo responsabile: “Zidane o Xavi per la Juventus” | ESCLUSIVO

C’è sempre la situazione dei bianconeri inpiano e per il tecnico ex Bologna sembra essere arrivata la fine dell’avventura: chi al suo postoUn disastro, una vergogna. L’eliminazione delladalla coppa Italia per mano dell’Empoli ha riacceso il dibattito sulla stagione bianconera.“”:per la(LaPresse) – Calciomercato.itNon un’annata entusiasmante visto che a febbraio la squadra di Thiagoè rimasta in corsa soltanto per un piazzamento Champions. Ne ha parlato, intervenuto a TiAmoCalciomercato su Youtube, il giornalista di TuttoSport Massimo Franchi, analizzando in maniera precisa le responsabilità della fin qui deludente stagione juventina.“per la prima volta ha avuto finalmente l’onestà di dire che si tratta di una stagione disastrosa, fallimentare, vergognosa.