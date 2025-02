Justcalcio.com - Motta Juventus gioca a background: “Nel nostro gruppo non ci sono figli di P …!”

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 14:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:ILÈ nei guai: In una settimana, è stato eliminato dalla Champions League e dalla Coppa Italia. E lo ha fatto prima di due squadre che, con ogni rispetto, hanno un tetto molto più basso: il PSV e l’Empoli. Gli italiani, per esempio, non hanno vinto dall’8 dicembre ein discesa per la serie B. Anche così, hanno aggredito Torino ed eliminati la “Vecchia Signora” nella sparatoria. Lo stadio era un clamore: fischio monumentale e molte critiche . che erano accompagnati da un “focolaio” in una conferenza stampa.“Nelnon cidi P .! Contro Empoli ho subito la mia peggior delusione da quandoin. L’esperienza è l’unica cosa che non può essere acquistata.