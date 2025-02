Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez è carico in vista dell’esordio: “Sento di nuovo il fuoco giusto dentro”

Leggi su Oasport.it

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale. La conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale2025, ha fatto alzare il sipario su una annata che racchiude in sé notevole attesa, soprattutto pensando aappena sbarcato nel team ufficiale di Ducati.Il Cabroncito, otto volte campione del mondo, sei delle quali nella classe regina, sa di avere a disposizione una chance clamorosa. La moto migliore per andare alla caccia di nuovi successi e titoli. Dall’altra parte del box, tuttavia, si troverà il suo vero grande rivale di questa annata, Francesco “Pecco” Bagnaia, con il quale sarà tutto da gestire, dai rapporti personali agli sviluppi tecnici.Nel corso della conferenza stampa sul tracciato di Buriram, il pilota nativo di Cervera parte dall’ovvio commento sul primo appuntamento della stagione: “Sono al 18° anno nel Motomondiale ma primac’è sempre una emozione particolare.