Oasport.it - Motocross, Mondiale MX2 2025: saranno 3 i piloti italiani. Presente anche l’iridato Adamo

Sarà un fine settimana che scalderà finalmente i motori dopo il letargo invernale: comincerà il Motodalla Thailandia, ma cominceràilcon la prima tappa in Argentina, a Cordoba e glicheparticolarmente attesi.In tutto sono tre ial via della MXGP: Mattia Guadagnini, Andrea Bonacorsi e Alberto Forato, mentre in MX2 ce neulteriori tre: Valerio Lata per la Honda HRC, Ferruccio Zanchi sempre per la Honda HRC, ma soprattutto l’attesissimo Andreacon la Red Bull KTM Factory Racing.Le aspettative maggioriproprio riposte su Andrea: il classe 2003 siciliano si è laureato campione del mondo della classe MX2 due anni fa, mentre l’anno scorso ha concluso in sesta posizione il campionato. Il 2024 sicuramente per l’italiano è stato al di sotto delle aspettativeper qualche infortunio e questo è l’anno del possibile riscatto.