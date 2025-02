Lapresse.it - Moto Gp, Bagnaia: “Sia io che Marquez vogliamo vincere”

“Non c’è alcun accordo tra me e Marc, siamo all’inizio della stagione. Non è un segreto che entrambiil campionato, siamo qui per questo, l’ambizione del team è quella diil campionato. Noi cercheremo di fare il massimo, diverse volte all’interno della stagione lotteremo ma non penso che inizieremo a fare una strategia qui”. Lo ha detto Francesco, pilota della Ducati ufficiale, in conferenza stampa in vista del Gp di Thailandia, gara inaugurale della stagione delmondiale. “La cosa importante ora è imparare e migliorare la nuova– ha aggiunto – Nonche gli altri costruttori chiudano il divario rispetto a noi, dobbiamo lavorare insieme per continuare a migliorare. Poi nella lotta in gara vincerà il migliore”.