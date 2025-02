Ravennatoday.it - Mostra foto e video di un'aggressione subita ai carabinieri: i militari arrestano un uomo

Leggi su Ravennatoday.it

Nel pomeriggio di lunedì idella stazione di San Pietro in Vincoli hanno arrestato in flagranza differita un 27enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento deiè arrivato dopo una richiesta d'aiuto giunta via telefono al 112 da una.