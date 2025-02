Mostra di Dinosauri a Roma | Dinosaurs Live porta il Giurassico all’Eur

Leggi su Funweek.it

Un viaggio nel tempo di milioni di anni, alla scoperta dei giganti che hanno dominato la Terra: “Jurassic Tour Exhibition” arriva per la prima volta in Italia,ndo aun’esperienza immersiva e interattiva nel mondo dei.Dal 26 febbraio al 30 marzo 2025, l’Eur si trasformerà in un vero e proprio “Jurassic Park”, grazie a ricostruzioni animatroniche a grandezza naturale che simulano i commenti di questi animali preistorici.Dopo aver conquistato il pubblico di una decina di paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, laitinerante fa tappa nella Capitale, prima di proseguire il suo tour in Spagna. Un’occasione unica per ammirare da vicino Triceratopi, Tirannosauri Rex, Spinosauri e molte altre specie, riprodotte con le più avanzate tecnologie.