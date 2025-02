Mosca | Su terre occupate non trattiamo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 I territori occupati in Ucraina sono una parte "indivisibile" della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino, Peskov. Commentando la decisione di Trump sui dazi all'Ue, Peskov ha detto: "Non vorremmo vedere guerre commerciali nel mondo perché in un modo o nell'altro questo avrà un impatto negativo su tutti".E poi:Trump è disposto ad ascoltare gli altri, a differenza di Biden, ed è "una caratteristica molto importante che distingue" le due amministrazioni.