Ilrestodelcarlino.it - Morte sospetta, tragedia dopo la visita: due medici indagati. La verità dall’autopsia

Ferrara, 27 febbraio 2025 – Sono due isotto inchiesta per ladi un pensionato di 84 anni, deceduto nei giorni scorsil’iniezione del liquido di contrasto prevista per lo svolgimento di una coronografia. I sanitari (uno dell’ospedale di Cento, dove l’anziano era ricoverato, e l’altro del Sant’Anna di Cona, dove era stato trasferito per l’esame) risultanoper omicidio colposo in relazione a colpa medica, nell’ambito dell’inchiesta aperta a seguito di un esposto depositato dai familiari dell’84enne. Un atto dovuto, in casi come questo, finalizzato da una parte a chiarire i fatti e dall’altra a offrire la massima garanzia difensiva agli, permettendogli di partecipare con propri consulenti agli accertamenti tecnici disposti dalla procura. Il primo passo sarà proprio l’autopsia sulla salma dell’anziano, per la quale nella giornata di domani verrà conferito l’incarico al consulente scelto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, titolare del fascicolo.