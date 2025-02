Morte Saman, a Bologna processo Appello

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30 Al via aild'per l'omicidio diAbbas la 18enne di origini pakistante uccisa nel 2021 a Novellara (RE) per non aver accettato le nozze combinate dalla sua famiglia.. In primo grado sono stati condannati all'ergastolo i genitori,Shabbar Abbas e Nazia Shaheen che sono in aula,come pure lo zio Danish Hasnain,condannato a 14 anni,e i due cugini assolti in primo grado. La madre indossa il velo ed è a capo chino.La Procura mira a dimostrare la premeditazione, i futili motivi e il coinvolgimento di tutta la famiglia.