Morta a 39 anni Michelle Trachtenberg, star di Buffy l'ammazzavampiri e Gossip Girl

, l’attrice celebre per i suoi ruoli in, èall’età di 39. La triste notizia è stata confermata dai media statunitensi il 26 febbraio 2025, con la donna trovata senza vita dalla madre nel suo appartamento di lusso a One Columbus Place, a Central Park South, a New York. Secondo le prime informazioni,aveva recentemente subito un trapianto di fegato e la sua morte non è considerata sospetta.L’attrice, che aveva iniziato la sua carriera da bambina, deve la sua fama soprattutto per aver interpretato Dawn Summers, la sorella minore del personaggio di SarahGellar in, e Georgina Sparks, l’antagonista manipolatrice di. Quest’ultimo ruolo, in particolare, l’ha resa famosa in tutto il mondo, con la sua performance nelle sei stagioni dello show.