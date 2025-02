Ilgiorno.it - Monza, ritorno al passato. Nella piazza rinnovata sbarra e 150 parcheggi

La rivoluzione è terminata. Da ieriCambiaghi è tornata ad essere un grandeo aperto ai cittadini, ripristinando così tutte le funzioni che aveva prima del restyling. All’aspetto rinnovato, con una superficie totalmente rifatta e finalmente omogenea, in asfalto prestampato, si è aggiunta ora l’attivazione di circa 150 stalli a strisce blu regolati da sbarre. L’accesso conè da via Colombo, appena prima del confine della Ztl, ilo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ad eccezione del giovedì e del sabato nelle fasce orarie dei mercati settimanali. La prima mezz’ora di sosta è gratuita, poi scatta la tariffazione: 2 euro per la prima ora dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, con lievi riduzioni di costo a mano a mano che aumentano le ore dio (con limite massimo per una giornata di 12 euro).