Lanazione.it - Montevarchi. Annuncio a sorpresa dell’assessore Nocentini. “Lascio a fine mandato”

Arezzo, 27 febbraio 2025 – Una notizia per certi clamorosa, arrivata a seguito delle ultime vicende, tra cui quella del "pane e olio", ma anche dell'infuocato consiglio comunale di ieri, nel corso del quale non sono mancate polemiche anche sul servizio di trasporto pubblico. Ma forse è una decisione che covava da tempo e quanto accaduto negli ultimi giorni è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fatto sta che, questa mattina, l'assessore Sandra, che fa parte della giunta Chiassai a, ha annunciato che la sua esperienza amministrativa si concluderà con ladel. "Ieri in consiglio comunale sono state chieste le mie dimissioni da parte delle opposizioni - ha scritto l'assessore in un lungo post - Ho riflettuto a lungo su quanto accaduto e sul fatto che non è la prima che ricevo questa richiesta , stranamente solo a me.