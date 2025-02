Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom svela il periodo di uscita del Title Update 1

Quando mancano poche ore al lancio dinon ha perso tempo ed ha annunciato ildidel primo grande aggiornamento del gioco. Il1 sarà disponibile all’inizio di aprile e porterà con sé nuovi contenuti e sfide per i cacciatori più esperti. Tra le aggiunte più attese c’è un mostro di potenza superiore a quella dei Temprati, accompagnato da un’altra creatura altrettanto impegnativa. Questo lascia intendere che l’aggiornamento non si limiterà all’introduzione del Mitsuzune, mostrato nel trailer di lancio.Un’altra importante novità sarà la Gathering Hub, un’area dedicata al multiplayer dove i giocatori potranno incontrarsi, comunicare e prepararsi insieme prima di partire in missione. Il publisher giapponese ha però precisato che questa feature sarà disponibile soltanto per i cacciatori che hanno completato la storia principale, offrendo di conseguenza a loro un nuovo punto di ritrovo e socializzazione all’interno del gioco.