Oasport.it - Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist discesa, orari, streaming, italiani in gara

Si assegnano le prime medaglie aidi sciin corso di svolgimento a Tarvisio. Sono in programmainfatti entrambe le: si parte alle 9.00 con quella femminile e poi appuntamento alle 10.15 con lamaschile.Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Sara Thaler, Ludovica Righi, Ludovica Vittoria Druetto, Camilla Vanni e c’è grande attesa soprattutto per Thaler, che ha già gareggiato più volte in Coppa del Mondo ed ha concluso anche al terzo posto la prova cronometrata. Attenzione anche alla 18enne Vanni, campionessa olimpicain superG.In campo maschile le speranze di medaglia sono minori, visto che gli azzurri non sembrano tra i favoriti. Il quartetto italiano però proverà sicuramente a stupire con questi ragazzi protagonisti: Emanuel Lamp, Sebastiano Cipriano, Luca Ruffinoni, Nicolò Nosenzo.