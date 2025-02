Lapresse.it - Mondiali fondo, argento per Pellegrino nella sprint a tecnica libera

Federicoè ancora medaglia d’di apertura deidi sci dia Trondheim. Per l’azzurro si tratta della settima medaglia iridata, dopo il titolo ottenuto a Lahti nel 2017 e l’di Seefeld 2019, e le quattro medaglie ottenute nelle Team(2 argenti e 2 bronzi), di cui l’ultima ai2023 a Planica.gara odierna il 34enne poliziotto di Nus battezza Johannes Klaebo, sia in semifinale che in finale e gli si mantiene incollato, sfruttando la sua scia per disperdere lungo il percorso tutti gli avversari, ed arrivare così all’, che vale un oro, e rappresenta il massimo traguardo possibile per l’azzurro. Oro, quindi, a Klaebo, e bronzo alla Finlandia grazie a Lauri Vuorinen. “E’ una pista daer”, aveva dettoalla vigilia, e i due migliorier al mondo lo hanno dimostrato prendendosi i metalli più preziosi.