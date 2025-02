Mondiali di Sci di Fondo 2025 Federico Pellegrino conquista l’argento nella sprint TL

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stato un grande esordio per l’Italia Maschile dello Sci diai, in svolgimento a Trondheim., che punta all’addio alla carriera dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, scrive ancora la storia e si prendeiridatoProvain Tecnica Libera. Per l’Azzurro è il settimo alloro mondiale in bacheca e il terzo argento individuale. Per lui, c’è l’oro a Lahti del 2017 e lo stesso argento a Seefeld del 2019.Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte FISI/fisi.orgE anchegara odierna, il 34enne poliziotto di Nus, battezza proprio Klaebo, sia in semifinale, che in finale, e gli si mantiene incollato, sfruttando la sua scia per disperdere lungo il percorso tutti gli avversari, ed arrivare così al, che vale un oro, e rappresenta il massimo traguardo possibile per l’azzurro.