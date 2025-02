Internews24.com - Mondiale per Club Inter, il calendario ufficiale per i nerazzurri! Arrivano anche nuovi sponsor

di Redazioneper, ilper iper la competizione in programma a giugnoMancano tre mesi e mezzo all’inizio delper, in programma dal 15 giugno al 13 luglio. Nel frattempo, ieri la FIFA ha ufficializzato nel dettaglio ildelle partite die Juventus. Iaffronteranno il Monterrey il 18 giugno al Rose Bowl Stadium di Los Angeles (ore 3 italiane), poi sfideranno l’Urawa Red Diamonds il 21 giugno al Lumen Field di Seattle (ore 21) e infine il River Plate, sempre a Seattle, il 26 giugno alle ore 3.Come riportato da Tuttosport,sul fronte degli, la FIFA ha chiuso nei giorni scorsitre importanti accordi, che garantiscono un sostegno economico di primo livello: Hisense, gigante cinese dell’elettronica, AB InBev, multinazionale della birra che possiede marchi come Budweiser, e Coca-Cola, partner storico della Fifa dal 1978.