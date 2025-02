Sololaroma.it - Monaco-Reims, il pronostico di Ligue 1: combo e Multigol per Hutter

La vittoria del titolo, per la quarta volta consecutiva, è ormai cosa del PSG, volato a +13 sul Marsiglia di De Zerbi, ma in1 c’è ancora molto da decidere tra Europa e salvezza. Importante per questi due obiettivi la sfida del Louis II tra, che aprirà, venerdì 28 febbraio alle 20:45, la 24ª giornata. Tre punti che pesano parecchio, per entrambe le squadre.Non un mese particolarmente felice l’attuale per la banda di, che oltre all’eliminazione dalla Champions League per mano del Benfica, ha ottenuto due ko con PSG e Lille oltre alla vittoria sul Nantes. Risultati che l’anno fatta scivolare al 5° posto, che vorrebbe dire Europa League, a 40 punti, ma la 4ª posizione (preliminare di Champions) è ad una sola lunghezza, mentre la 3ª (Champions diretta) a due.Se però quello delnon è il migliore dei periodi, quello delè da mani nei capelli: va bene il raggiungimento di una storica semifinale di Coppa di Francia, ma in1 è arrivata a 4 la serie ancora attiva di sconfitte consecutive, sono 5 i punti conquistati nelle ultime 12 partite e la vittoria manca dal 10 novembre 2024.