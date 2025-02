Oasport.it - Monaco: “Pro e contro per la sospensione di Sinner. Nardi ottimo, ma ora gli mancano due cose”

Leggi su Oasport.it

Prosegue il lungo conto alla rovescia in vista del rientro alle competizioni dopo i tre mesi diper Jannik, che sarà al via degli Internazionali d’Italia sulla terra rossa del Foro Italico a Roma in vista del Roland Garros. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guidoe Massimiliano Ambesi.“Panichi (il preparatore atletico di, ndr) ha detto che avere tra le mani un atleta di questo livello con davanti uno scenario di così tante settimane per lavorare è un qualcosa di raro e molto prezioso, perché si possono fare determinati lavori che anche nella off-season non si riescono a fare. Immagino potenziamento, principalmente, fatto con più calma e precisione.