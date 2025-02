Ilrestodelcarlino.it - Molestava la sua dipendente, condannato a un anno e mezzo

Si sarebbe approfittato della sua ‘posizione’ per molestarla, forse facendo leva sul fatto che, per mantenere il posto di lavoro, mai avrebbe ‘parlato’. Invece, dopo aver subito pesanti avances e palpeggiamenti, situazione di cui evidentemente era stanca, con grande coraggio e forza d’animo la vittima ha alla fine di deciso di sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro che ieri, all’esito del processo, è statoa undi carcere. L’episodio in questione è avvenuto due anni fa a Carpi. Imputato nel processo con rito abbreviato per il reato di violenza sessuale, un uomo di 68 anni, titolare di un esercizio commerciale. Secondo le accuse formulate dalla giovane e poi dal pubblico ministero, l’uomo in più occasioni avrebbe molestato sessualmente la, di vent’anni più giovane prima limitanadosi a fare ‘battute’ a sfondo sessuale, poi strusciandosi addosso allaoppure, in diverse occasioni, allungando le mani.