Sport.periodicodaily.com - Modena vs Cosenza: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono i tre punti per garantirsi la salvezza contro i calabresi per i quali sembrano non esserci più speranze di evitare la retrocessione.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci dal blitz di Cittadella compiendo un bel passo avanti verso la salvezza. Adesso la squadra di Mandelli è decima con 34 punti, e vede l’obiettivo della permanenza sempre vicino. Un pensiero può essere fatto anche ai playoff, ma è meglio non guardare troppo lontano.Man mano che passano le giornate per i calabresi pare non ci sia nulla da fare. La sconfitta casalinga contro il Palermo nell’ultimo turno ha costretto la dirigenza a sollevare il tecnico Alvini nel tentativo disperato di risvegliare le sorti di una squadra sempre più alla deriva.