Lettera43.it - Moby Prince, film e documentari sul disastro del 1991

Leggi su Lettera43.it

Nella notte del 10 aprile, il traghetto, partito dal porto di Livorno e diretto a Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo della Snam a circa 2,7 miglia dalla costa toscana. L’impatto avvenne alle 22.25, causando la fuoriuscita di petrolio dalla cisterna numero 7 della petroliera. Il carburante si riversò sulla prua del traghetto e, a causa delle scintille generate dallo scontro delle lamiere, si innescò un incendio devastante. In pochi istanti, ildivenne una trappola di fuoco per passeggeri ed equipaggio. Il bilancio fu drammatico: 140 morti e un solo superstite, il giovane mozzo Alessio Bertrand.Cosa successe dopo l’impatto e le cause della morte delle 140 vittimeL’interno deldopo il(Getty).I soccorsi non furono tempestivi.