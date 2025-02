Universalmovies.it - MobLand | Svelata la serie Paramount+ di Guy Ritchie

sarà il titolo della nuovacreata dal regista Guy, con Tom Hardy tra i protagonisti.Annunciata lo scorso novembre,ha ottenuto il via libera (via THR) per una release fissata al 30 marzo sunegli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia, con altri mercati che seguiranno più avanti nel corso dell’anno.Come noto, lo show è nato inizialmente come spin-off di Ray Donovan ordinato da Showtime nel mese di febbraio 2024 per poi cambiare direzione creativa in corsa, e diventando un crime drama ambientato a Londra con due famiglie in lotta tra loro.Guy, che dirigerà latv, sarà impegnato anche come produttore assieme a Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser,, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, lo stesso Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.