Quotidiano.net - "Mobilità delle merci e rispetto per il Pianeta le sfide da vincere"

"Il settore del packaging sta attraversando una trasformazione profonda, spinto da una crescente sensibilità dei consumatori verso la sostenibilità e da normative europee connesse agli obiettivi green". A dirlo è Marco Marcatili, direttore sviluppo e sostenibilità di Nomisma, società di consulenza di Bologna. L’Osservatorio Nomisma sul packaging, uno dei settori principali dell’economia dell’Emilia-Romagna, mostra come il 62% dei consumatori consideri la "sostenibilità della confezione" un elemento importante nella scelta d’acquisto, mentre il 9% dei consumatori non lo rilevi. Il packaging sostenibile quindi "non è più un’opzione, ma una necessità per le imprese", afferma Marcatili. Un tema, quello della confezione e degli imballaggi, molto sentito dopo l’entrata in vigorenormative europee che hanno cambiato, in parte, le logiche di questo mercato di cui l’Italia è capofila a livello europeo insieme alla Germania.