Liberoquotidiano.it - Mister Zeman d'urgenza in terapia intensiva al Gemelli: ore d'angoscia, cosa gli è successo

Sono ore d'per Zdenek: l'allenatore boemo, ormai italiano d'adozione, si trova ricoverato al Policliniconel reparto dineurologica, dopo essere arrivato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale capitolino. Il nosocomio è lo stesso dove da 14 giorni Papa Francesco sta lottando in condizioni critiche contro una forma di polmonite bilaterale. Secondo fonti vicine,non sarebbe al momento in pericolo di vita. L'ex allenatore del Foggia dei miracoli, della Lazio, della Roma e del Pescara, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia (vistosa mancanza di forza muscolare) all'arto inferiore destro. Da alcuni giorniaveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva iniziato a preoccupare la famiglia.