Mister Movie | Tom Hardy è più sanguinario che mai nel nuovo Havoc di Netflix

L’attesa è finita: Tomè pronto a tornare sullo schermo con "", ilfilm d'azione diretto da Gareth Evans, celebre per il suo lavoro sulla saga "The Raid".ha rilasciato il primo trailer ufficiale del film, svelando anche la data di uscita e dando un assaggio dell'intensità che caratterizzerà questa pellicola.Tomtorna all'azione in "": ilthriller adrenalinico diDurante un evento, Evans ha descritto "" come una lettera d’amore ai film d'azione eroici e sanguinosi, ispirandosi in particolare ai capolavori di Hong Kong degli anni ’80 e ’90. Tuttavia, il film non si limita a essere un omaggio al genere: si presenta come un thriller noir con atmosfere cupe, ambientato in un arco temporale di due notti prima di Natale. Evans ha chiarito che, nonostante il periodo natalizio, "" si discosterà dalle classiche pellicole festive, proponendo un'esperienza cinematografica cruda e adrenalinica.