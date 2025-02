Mistermovie.it - Mister Movie | The Boys organizza la reunion di Supernatural per la sua ultima stagione

I fan dipossono esultare: il trio iconico della serie si riunirà nella quinta edi The. Jared Padalecki e Misha Collins torneranno al fianco di Jensen Ackles, regalando agli spettatori un momento atteso da anni.Jared Padalecki e Misha Collins si uniscono a Jensen Ackles in The: ladidiventa realtàLa conferma ufficiale è arrivata direttamente dai canali social di The, con un video in cui Jensen Ackles dice: "Ehi Jared, abbiamo del lavoro da fare. di nuovo", un chiaro riferimento alla celebre battuta di. Il messaggio ha subito scatenato l'entusiasmo dei fan, che da tempo speravano di rivedere il trio insieme sullo schermo.Ruoli ancora segreti, ma con scene condiviseSebbene i dettagli sui personaggi che interpreteranno Padalecki e Collins siano ancora avvolti nelo, Amazon ha confermato che condivideranno delle scene con Ackles.