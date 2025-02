Mister Movie | Patrick Wilson e il futuro di Aquaman 3 | nessuna frustrazione per un possibile stop

Leggi su Mistermovie.it

, noto per il ruolo di Orm “Ocean Master”, ha espresso il suo punto di vista suldella saga di “”. L’attore, che ha interpretato il fratello di Arthur Curry, interpretato da Jason Momoa, nei due film del franchise DC, ha dichiarato di non essere particolarmente interessato a un terzo capitolo, ritenendo che il suo personaggio abbia già concluso il suo arco narrativo.L’attore non si aspetta un terzo capitolo del franchise DCDurante un’intervista con Variety, la star di “Insidious” ha spiegato di non sentire la necessità di tornare nei panni di Ocean Master. “Non credo di sperare in un terzo film”, ha dichiarato. “Ho già interpretato più volte lo stesso personaggio in altri franchise come ‘Insidious’ e ‘The Conjuring’. Non ho nulla contro i sequel, ma se guardiamo al percorso di Orm, è stato il cattivo nel primo film e poi si è redento nel secondo.