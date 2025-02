Mistermovie.it - Mister Movie | Morto Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa, trovati in una casa di Santa Fe

?Il celebre attore, vincitore di due premi Oscar, e sua, la pianista classica, sono statimorti mercoledì pomeriggio nella loro residenza diFe, Nuovo Messico. Le autorità hanno confermato il decesso della coppia, insieme al loro cane, senza rilevare segni di attività criminale. Le cause della morte rimangono al momento sconosciute.aveva 95 anni, mentrene aveva 63.?Il dipartimento dello sceriffo della contea diFe ha avviato un'indagine preliminare sulle circostanze del decesso. In attesa di un mandato di perquisizione, le autorità hanno rassicurato la comunità locale sull'assenza di pericoli imminenti. La scoperta dei corpi è avvenuta durante un controllo di benessere richiesto da un vicino preoccupato.?è stato una figura iconica del cinema americano, noto per la sua versatilità e presenza scenica.