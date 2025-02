Mister Movie | Morta Michelle Trachtenberg di Buffy L’Ammazzavampiri e Gossip Girl a 39 anni

Leggi su Mistermovie.it

Una tragica notizia ha colpito il mondo del cinema e della televisione., attrice conosciuta per i suoi ruoli in serie di successo comel'ammazzavampiri, oltre che per il film Harriet the Spy, è stata trovata senza vita all'età di 39. A dare la notizia è stato il sito americano .Addio anel suo appartamento a New YorkIl corpo dell'attrice è stato rinvenuto nella mattina di mercoledì 26 febbraio in un lussuoso complesso residenziale nel quartiere di Central Park South, a New York. Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite, e al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale sulle cause del decesso.Preoccupazione tra i fan per il suo stato di saluteNegli ultimi tempi,aveva destato preoccupazione tra i suoi fan a causa di alcune foto pubblicate su Instagram, in cui appariva visibilmente dimagrita e fragile.