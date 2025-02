Mistermovie.it - Mister Movie | La colonna sonora di The Brutalist: Un viaggio musicale che esalta il film

Ildrammatico in costume The, diretto da Brady Corbet, ha conquistato pubblico e critica fin dalla sua uscita il 20 dicembre 2024. Acclamato per la sua narrazione intensa e l’interpretazione magistrale del cast, ilha ottenuto prestigiosi riconoscimenti ai BAFTA e ai Golden Globe, oltre a diverse nomination agli Oscar. Ambientato nel periodo post-bellico, Thesegue la storia di László, un architetto ebreo-ungherese che, insieme alla moglie Erzsébet, emigra in America alla ricerca di un nuovo inizio.Oltre alla profondità della trama e alla potenza delle immagini, un elemento chiave che eleva l’esperienza cinematografica delè la sua straordinaria. Composta da Daniel Blumberg, la musica di Thegioca un ruolo fondamentale nell’immersione dello spettatore nella storia e nell’atmosfera dell’epoca.