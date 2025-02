Mistermovie.it - Mister Movie | Il Trailer di The Surfer con Nicolas Cage si accende con uno scontro

La carriera disi arricchisce di un nuovo capitolo surreale con "The", il thriller psicologico diretto da Lorcan Finnegan, già noto per "Vivarium" (2019). La pellicola segue la storia di un padre che torna sulla spiaggia della sua infanzia in Australia per trascorrere del tempo con il figlio, ma il suo desiderio di cavalcare le onde si trasforma presto in un incubo. Un gruppo di abitanti locali, dall’atteggiamento ostile e quasi settario, si oppone fermamente alla sua presenza, ripetendo ossessivamente la minacciosa frase: "Non vivi qui, non fai surf qui".Ildi TheconAccanto a, il cast è quasi interamente composto da attori australiani, tra cui Julian McMahon, Nic Cassim, Miranda Tapsell, Alexander Bertrand, Justin Rosniak, Rahel Romahn, Finn Little e Charlotte Maggi.