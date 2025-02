Mistermovie.it - Mister Movie | Curiosità Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, l’inizio della Fine

Leggi su Mistermovie.it

Stasera Giovedì 27 febbraio, Italia 1 trasmetterà alle 21:20e i1, primo segmento dell'adattamento cinematografico dell'ultimo romanzosaga di J.K. Rowling.Ledae i1Diretto da David Yates, il film uscì nelle sale il 19 novembre 2010, inaugurando il viaggio verso la conclusione di una delle saghe più amate di sempre.La decisione di dividere il film in due partiLa Warner Bros., durante la lavorazione del sesto capitolo, annunciò che l’ultimo libro sarebbe stato adattato in due film separati, per garantire una narrazione più dettagliata e rispettosacomplessitàstoria. Il primo film arrivò nei cinema nel novembre 2010, seguito dal capitolo finale a luglio 2011. Inizialmente, il progetto prevedeva una versione in 3D, ma la produzione rinunciò a causamancanza di tempo per una conversione di qualità.