Amica.it - Millie Bobby Brown ha dichiarato di voler interpretare Britney Spears nel biopic che stanno realizzando a Hollywood. Ma a una condizione

Leggi su Amica.it

In tanti si sono interrogati sul colpo di testa di. Che ai Sag Awards si è presentata con una folta chioma biondo platino che ha lasciato tutti a bocca aperta. E se la spiegazione fosse un film? Alcuni fan hanno ipotizzato che la 21enne attrice di Stranger Things. (guarda qui il primo video dieto le quinte della quinta stagione) abbia voluto provare questo make over per dimostrare di essere la persona giusta perin un film sulla vita della popstar.Laposta daperPer questo alla prima occasione utile, cioè il red carpet del suo nuovo film, The Electric State, in arrivo su Netflix il 14 marzo prossimo, la domanda è rimbalzata un po’ ovunque.