Milano si regala una grande serata di Eurolega. Mirotic e Shields piegano il Monaco

L’Olimpiarilancia le sue ambizioni playoff in, conquistando un’importantissima vittoria contro il. Finisce 86-80 al Forum, con la squadra di Messina che per una sera è all’ottavo posto, ma ad una sola vittoria dal terzetto composto da Paris, Bayern e proprio. Unancora tutta da vivere per, che la prossima settimana ospita il Fenerbahce in un altro match fondamentale per l’Olimpia che deve assolutamente sfruttare il fattore casa.Sono Nikola(22 punti) e Shavon(19 punti e 9 rimbalzi) i principali protagonisti del successo milanese, ma Messina riesce a trovare qualcosa da ogni componente della sua formazione. Alnon bastano i 16 punti di Okobo e i 15 dell’ex Mike James, che nel finale commette tanti errori.Inizio tutto di marcacon uno scatenato Loyd, che segna le prime tre triple tentate per il 13-4 ospite.