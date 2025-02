Tpi.it - Milano-Roma si fa sempre più in aereo: boom di passeggeri per la “navetta dei cieli”

L’come una risorsa. Supera il milione di viaggiatori in un anno la “dei: non accadeva dal 2018. Un fenomeno di successo che rosicchia fette di mercato all’alta velocità ferroviaria grazie a tariffe giudicate più vantaggiose e a una puntualità e regolarità maggiori. A confermarlo sono i dati forniti dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) per il 2024.I numeri, d’altronde, parlano chiaro. Si tratta di un trend iniziato già nel 2022 – una volta superato il periodo di forte rallentamento a causa della pandemia – poi consolidato nel 2023 e proseguito nel 2024. Lo scorso anno i voli traFiumicino eLinate — tutti offerti da Ita Airways — hanno trasportato 1.053.880 persone (considerando entrambe le direzioni), un aumento del 21% rispetto ai dodici mesi precedenti, il 74% più del 2022 e il 37% più del 2019, quando ancora non avevamo vissuto il dramma del Covid.