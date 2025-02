Lettera43.it - Milano, avvistato un uomo armato di fucile alla Stazione Centrale e poi a Famagosta

è in corso la ricerca di unche giovedì 27 febbraio è stato vistomentre camminava con un. La segnalazione è arrivata alle 17 dal piano -1, quando un passante ha allertato le forze dell’ordine. Le verifiche della Polfer delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, scrive Il Giorno, hanno confermato la presenza dell’arma. In due frame, si vede l’camminare in mezzofolla mentre imbraccia il. Secondo il quotidiano, l’sarebbe poi salito in metropolitana verso, dove è arrivata una seconda segnalazione di un. La polizia sta cercando di identificarlo e verificare se ilsia vero o finto. Al momento, non risultano minacce nei confronti delle persone presenti nella.Articolo completo:undie poi adal blog Lettera43