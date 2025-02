Dailymilan.it - Milan, Tijjani Reijnders torna numero 10. Tutti i suoi numeri

Il Milan rimette al suo posto Tijjani Reijnders che torna da numero 10 per spingere i rossoneri alla vittoria, Sérgio Conceição ricomincia cosi. Sarà un Milan con un centrocampista in più e un trequartista in meno quello che vedremo questa sera al Dall'Ara contro il Bologna. Questa è l'idea di Sérgio Conceição per provare a dare più compattezza alla squadra rossonera dopo la sconfitta subita a Torino. A rischiare il posto è Joao Felix che nelle prove fatte dal tecnico portoghese è stato messo con le "riserve" con al suo posto l'inserimento di Youssouf Fofana che torna titolare dopo due panchine consecutive. L'inserimento di Fofana in mediana con Yunus Musah permette a Reijnders di tornare nel ruolo di trequartista. Reijnders pronto a trascinare i rossoneri