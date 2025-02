Dailymilan.it - Milan, Sergio Conceic?ao si gioca tutto in 72 ore: Bologna e Lazio decisive

Il tecnico delConceiçao siilpercontronel giro di 72 ore, gareper i rossoneri.Ilsfiderà ilallo stadio Dall’Ara, i rossoneri lavorano aello per portare a casa l’intera posta in gioco.Conceiçao deve trasformare la rabbia e la delusione per l’eliminazione in Champions League in energia positiva, anche itori dovranno cancellare quella pagina per provare a raggiungere il quarto posto.L’allenatore dei rossoneriConceiçao prepara la sfida del Dall’Ara contro il, il quarto posto occupato dalla Juventus dista 8 punti e c’è la possibilità di portarsi a -5 con ancora 12 partite da disputare. Inoltre nel prossimo turno il Diavolo ospiterà a San Siro la, altra pretendente alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.