Terzotemponapoli.com - Milan, Maignan può partire anche col rinnovo

puòcoli tre profili per sostituirloMike, da tempo, non è più una certezza del. Il rendimento del portiere francese classe ’95 è andato in preoccupante calando da qualche mese a questa parte, con standard ben diversi dalle prime due stagioni in rossonero dell’ex Lille. Nemmeno la scelta recente di Sergio Conceiçao di affidargli la fascia da capitano, per responsabilizzarlo ulteriormente all’interno dello spogliatoio, pare aver sortito l’effetto sperato e la trattativa, ormai in dirittura d’arrivo, per il prolungamento del contratto.Negli ultimi giorni infatti, complici i clamorosi svarioni ravvicinati contro Feyenoord in Champions League e Torino in campionato, hanno assunto consistenza i rumors circa una separazione al termine di questa stagione.