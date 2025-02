Calciomercato.it - Milan, Guidi: “Conceicao difficilmente sarà confermato. Sostituto? Prima un ds esperto” | ESCLUSIVO

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione al programma di Calciomercato.it su YouTube Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Marco, è intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma in onda sul nostro canale Youtube. Con il collega si è fatto il punto della situazione in casa: dalla prossima partita contro il Bologna al futuro di Theo Hernandez, Sergioe il nuovo ds.: “un ds(LaPresse) – Calciomercato.itConsi parla subito della sfida di domani, che potrebbe vedere unsenza i fantastici quattro in campo dall’inizio: “è stato più difficile da capire con le formazioni – afferma il collega -. Spesso ha scelto il giorno stesso della partita, ma c’è un’indicazione di massima che possa cambiare e se lo farà, il più probabile ad andare in panchina è Rafa Leao, che è quello che difende un po’ meno.