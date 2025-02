Liberoquotidiano.it - Milan, disastro compiuto: crolla a Bologna. Voci fuori controllo su Conceiçao

Ildefinitivamente a. I ragazzi di Italiano si impongono 2-1 in rimonta, con Castro e Ndoye che ribaltano l'iniziale vantaggio avversario firmato da Leao. Gli ospiti ci provano dopo soli 20 secondi, quando Musah si inserisce tra le linee e serve Gimenez sul mancino, il quale però spara alle stelle da buona posizione. Sul capovolgimento di fronte, Thiaw sfiora l'autorete con un intervento maldestro su cross dalla sinistra di Dominguez. Al 16', Musah effettua un tiro cross insidioso dalla destra che viene respinto in corner da Skorupski. Al 38', Dominguez si scatena sulla sinistra, entra in area ma si fa chiudere lo specchio da Maignan in uscita. Cinque minuti dopo, i rossoneri passano in vantaggio. Maignan rinvia sulla testa di Gimenez, spizzata di testa per Leao che sfugge alla marcatura di Beukema, si invola verso la porta, salta Skorupski e deposita in fondo al sacco con il mancino.