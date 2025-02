Dailymilan.it - Milan, Coppa Italia: c’è la data per il derby d’andata con l’Inter. Ecco quando si giocherà

La Lega Serie A rende nota ladeld’antrae Inter valevole per le semifinali di. LaDopo la vittoria ai quarti di finale contro la Roma, ildi Sergio Conceicao è rimasta col fiato sospeso in attesa di Inter-Lazio. Alla fine i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto la meglio sancendo così ufficialmente quello che sarà un nuovo(doppio) per le semifinali di.Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha reso nota ladella prima partita. Laprevista è per il giorno 2 aprile, il giorno prima verrà giocata l’altra semifinale, tra la sorpresa Empoli, che ha eliminato la Juventus, e il Bologna. Il comunicato della Lega:Empoli-Bologna, prima semifinale diFrecciarossa siil primo di aprile alle 21.00, mentre il giorno successivo alla stessa ora, le luci di San Siro si accenderanno per-Inter, Conceicao si prepara aldi: c’è laper ild’ancon