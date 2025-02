Dailymilan.it - Milan, a Bologna paga solo Joao Felix! Le scelte

Leggi su Dailymilan.it

Ilper la trasferta difarà a meno di, il tecnico portoghese lascerà in panchina il fantasista portoghese, fiducia ai senatoriIltornerà in campo questa sera per il recupero di campionato contro il, dopo la sconfitta subita a Torino contro i granata di Paolo Vanoli i rossoneri non possono più sbagliare. Per farlo mister Sérgio Conceição non rinuncia ai senatori, contro iltoccherà a loro guidare i rossoneri.A partire dal portiere dove c’è la conferma per Mike Maignan nonostante i tanti errori fatti nelle ultime settimane, contro iltoccherà ancora a lui guidare la squadra con la fascia di capitano al braccio. In difesa ci sarà Theo Hernandez con i gradi di vice capitano sulla sinistra, a destra spazio ancora a Alex Jimenez, la coppia centrale sarà formata da Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori che torna titolare dopo due panchine consecutive.