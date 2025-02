Migliore | a Caserta Valerio Mastandrea porta in scena la metamorfosi di un uomo

Leggi su Ildenaro.it

Ladi unche da paranoico, insicuro e debole si tramuta in un essere spietato che si guadagna la stima e il consenso di chi volontariamente o involontariamente lo circonda.diventa così ‘’, spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che sarà insabato 1 e domenica 2 marzo nel Teatro Comunale diper le uniche date in Campania della tournée. Presentato da Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, l’allestimento vede l’attore romano dar voce al monologo, scritto per lui nel 2005, per l’ultima volta in questi primi mesi del 2025, prima di cedere il testimone da protagonista e diventarne regista come sottolinea una nota. ‘’ è la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, unnormale che in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto) entra in una crisi profonda e diventa uncattivo.