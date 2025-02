361magazine.com - Migliorano le condizioni del Papa: “Sta bene e riposa”

La situazione sembra essere meno critica di giorni faArrivano buone nuove sullediFrancesco. “Ilnella notte ha dormitoe ora stando”, ha fatto sapere questa mattina, 27 febbraio, la Sala stampa della Santa Sede.La prognosi non è ancora sciolta, ma nell’ultimo bollettino di ieri sera si leggeva: “lecliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore, lieve miglioramento” e che “la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata”.La Tac svolta nelle ultime ore “ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare”.Leggi anche: Il nuovo bollettino medico sul: come staIl pontefice si trova al Gemelli dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale.Secondo quanto spiega: l’equipe medica, “gli esami ematochimici ed emacrocitometrici” di oggi “hanno confermato il miglioramento di ieri”, e ciò significa che sono in fase di rientro non solo l’anemia ma anche la carenza di piastrine riscontrate in questi giorni.